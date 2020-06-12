Украина получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ

Украина в полном объеме получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда. Об этом в Twitter сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.



Он отметил, что средства МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству в преодолении последствий пандемии коронавируса, а также в обеспечении макрофинансовой стабильности.



«Одновременно полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд», — добавил он.



Совет директоров МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на 5 млрд долларов с немедленным выделением 2,1 млрд долларов первого транша.



Согласно меморандуму с МВФ, после выделения первого транша намечено четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего.