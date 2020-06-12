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Украинская власть назвала неприемлемыми условия «Л-ДНР» по открытию КПВВ

12 июня 2020, 16:51

Украинская власть назвала неприемлемыми условия «Л-ДНР» по открытию КПВВ

Группировки «ДНР» и «ЛНР» выдвинули неприемлемые условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения Донбасса. Об этом заявили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

«После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула совершенно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на временно оккупированную территорию только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией», — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции считают, что руководство боевиков игнорирует тот факт, что жители оккупированных территорий ожидают возможности получить пенсии и социальные выплаты, которые на протяжении всего карантина накапливаются на банковских карточках.

«Подобная реакция российских оккупационных администраций объясняется только одним — нежеланием выпускать с временно оккупированной территоиии детей, которые собираются учиться в украинских вузах», — добавили в ведомстве.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались пропускать людей.

Формат открытия КПВВ будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 июня.

С конца марта пункты пропуска на Донбассе Украины и группировок «Л-ДНР» были закрыты из-за эпидемии коронавируса. На КПВВ «Станица Луганская» осуществлялся пропуск по принципу так называемых гуманитарных коридоров, но этим смогли воспользоваться только несколько сотен человек.

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