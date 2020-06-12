Украина стала участницей программы НАТО «Партнерство расширенных возможностей». Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.



Присоединение к программе НАТО «Партнерство расширенных возможностей» не предусматривает перспективы членства в альянсе.



Такое присоединение дает возможность, обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса и расширить диалог в обмене разведывательными данными. Также программа предусматривает участие в совместных учениях и возможность для украинских военных занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса.



Отмечается, что как партнер НАТО, Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.



Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.