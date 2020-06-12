Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции с начала суток

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенные минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под огнем оказались украинские позиции вблизи Верхнеторецкого, Авдеевки и Луганского.



«Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации», — сообщили в штабе ООС.



Потерь среди украинских военнослужащих в течение суток нет.