Ермак обсудил с помощником Макрона подготовку ко встрече «нормандской четверки»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили в Париже перезагрузку украинской делегации в Минском процессе и подготовку ко встрече в «нормандском формате». Об этом сообщает пресс-служба ОП.



Ермак и Бонн подробно обсудили ход реализации договоренностей лидеров «нормандского формата» по итогу декабрьского саммита в Париже. Стороны согласились с необходимостью скорейшего проведения новой встречи, на этот раз в Берлине.



«Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в "нормандском формате". Сегодня усиления нашей координации является очень важным», — сказал Ермак.



Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки» в ближайшие недели, а также подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.