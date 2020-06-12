Зеленский переходит на особый режим работы из-за выявления коронавируса у его жены

Президент Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса COVID-19 у его супруги Елены. Об этом сообщает пресс-служба ОП.



«Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности», — говорится в сообщении ведомства.



В ОП приняли специальный протокол режима работы Зеленского: президент ограничил круг общения, проводит совещания в режиме онлайн, личные встречи, рабочие поездки и участие в мероприятиях в ближайшее время отменены.



Зеленский также ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.



Исключения из протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, добавили в ОП.