По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донетчины коронавирус выявили у 279 человек, в Луганской области — у 54-х.



Трое человек скончались за минувшие сутки вследствие заболевания коронавирусом. Еще у 22-х подтвердился COVID-19, заявили в группировке «ДНР».



Группировка «ЛНР» с 5 июня не публикует данные о ситуации с заболеванием коронавирусом COVID-19. На тот момент в формировании признавали 429 случаев заболевания.



Политика



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили в Париже перезагрузку украинской делегации в Минском процессе и подготовку ко встрече в «нормандском формате».



В Москве считают, что ситуация с участием переселенцев в заседаниях Трехсторонней контактной группы может дойти до абсурда: к примеру, группировки «ДНР» и «ЛНР» введут в переговоры бывшего президента Украины Виктора Януковича и объявят его представителем украинской стороны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах.



Права человека



В подконтрольном боевикам Антраците Луганской области проходит пикет шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате. На акции присутствуют около 150 — 200 человек. Шахтеры требуют от группировки «ЛНР» выплатить зарплаты за апрель и май, освободить участников протестов и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей.



Общество



МинВОТ инициирует обращение к командованию операции Объединенных сил с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда на Донбассе. Предлагается разрешить пересекать линию соприкосновения в утренние и вечерние часы.



Несколько десятков человек собрались сегодня возле КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» с целью пересечь линию соприкосновения, однако боевики продолжают блокировать пропуск.



Группировка «ДНР» назвала день России своим «государственным» праздником и проводит мероприятия по этому поводу.



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