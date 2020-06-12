Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

12 июня 2020, 21:16

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донетчины коронавирус выявили у 279 человек, в Луганской области — у 54-х.

Трое человек скончались за минувшие сутки вследствие заболевания коронавирусом. Еще у 22-х подтвердился COVID-19, заявили в группировке «ДНР».

Группировка «ЛНР» с 5 июня не публикует данные о ситуации с заболеванием коронавирусом COVID-19. На тот момент в формировании признавали 429 случаев заболевания.

Политика

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили в Париже перезагрузку украинской делегации в Минском процессе и подготовку ко встрече в «нормандском формате».

В Москве считают, что ситуация с участием переселенцев в заседаниях Трехсторонней контактной группы может дойти до абсурда: к примеру, группировки «ДНР» и «ЛНР» введут в переговоры бывшего президента Украины Виктора Януковича и объявят его представителем украинской стороны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах.

Права человека

В подконтрольном боевикам Антраците Луганской области проходит пикет шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате. На акции присутствуют около 150 — 200 человек. Шахтеры требуют от группировки «ЛНР» выплатить зарплаты за апрель и май, освободить участников протестов и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей.

Общество

МинВОТ инициирует обращение к командованию операции Объединенных сил с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда на Донбассе. Предлагается разрешить пересекать линию соприкосновения в утренние и вечерние часы.

Несколько десятков человек собрались сегодня возле КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» с целью пересечь линию соприкосновения, однако боевики продолжают блокировать пропуск.

Группировка «ДНР» назвала день России своим «государственным» праздником и проводит мероприятия по этому поводу.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:53
В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров
15:00
«ЛНР» почти неделю не публикует статистику заболеваемости коронавирусом
12:43
Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе утром и вечером
12:11
«ДНР» решила праздновать день России
11:14
«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
17:04
«ЛНР» рассказала, как можно пересечь КПВВ в Станице Луганской
12:33
В Донецке заявили, что спасли мост от обрушения. Но нужны деньги на ремонт
10:57
Подконтрольный «ЛНР» Алчевский металлургический комбинат приостановил работу
10:27
«ДНР» сообщила о двух смертях от коронавируса и 25 заболевших за сутки
09:43
ОБСЕ снова зафиксировала грузовики на границе ОРДЛО и РФ
09:28
Мужчина получил ранения головы во время обстрела окраины Донецка
08:55
Шахтеры в Антраците объявили голодовку и выдвинули новые требования к «ЛНР»
07:15
Заседание ТКГ продолжат 15 июня. Ожидается обсуждение открытия КПВВ
все новости
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:22
Зеленский переходит на особый режим работы из-за выявления коронавируса у его жены
19:53
В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров
18:51
Ермак обсудил с помощником Макрона подготовку ко встрече «нормандской четверки»
18:10
Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции с начала суток
17:59
Экс-милиционер из Дебальцево задержан по подозрению в шпионаже на российские спецслужбы
17:32
Украина стала участницей программы НАТО «Партнерство расширенных возможностей»
17:04
Диалог на Донбассе: как решать конфликты ►
16:51
Украинская власть назвала неприемлемыми условия «Л-ДНР» по открытию КПВВ
16:29
Подрыв авто контрразведчика СБУ: суд разрешил заочное следствие в отношении организаторов
16:03
Украина получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ
15:22
Зеленский призвал разобраться в причинах роста заболеваемости COVID-19
15:00
«ЛНР» почти неделю не публикует статистику заболеваемости коронавирусом
14:11
В «Укравтодоре» назвали дороги на Донбассе, которые отремонтируют в этом году
14:04
Жена Зеленского рассказала, что заразилась коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Диалог на Донбассе: как решать конфликты ►
12 июня, 17:04
Какие стратегии есть у власти для противодействия коронавирусу ►
11 июня, 17:57
Жители Донецка рассказали, как карантин повлиял на их бюджет ►
10 июня, 16:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция