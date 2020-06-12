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Хомчак обсудил с главой Военного комитета ЕС безопасность на Донбассе

12 июня 2020, 00:01

Хомчак обсудил с главой Военного комитета ЕС безопасность на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в телефонном разговоре с руководителем Военного комитета ЕС Клаудио Грациано обсудили ситуацию в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В частности, собеседники обговорили противодействие вооруженной агрессии России на Донбассе.

Отмечается, что Грациано высоко оценил практическую реализацию усилий по реформированию ВСУ в условиях ведения боевых действий на Донбассе и борьбе с коронавирусом.

Также они обсудили безопасность в Европе, учитывая борьбу с пандемией коронавируса.

«Особое внимание во время разговора уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между европейскими партнерами. Также обменялись мнениями по противодействию кампании по дезинформации», — добавили в пресс-службе Генштаба.

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