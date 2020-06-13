На Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелом были украинские позиции в районе населенных пунктов Широкино, Верхнеторецкое, Водяное, Марьинка, Авдеевка, Крымское.



В штабе отметили, что противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и автоматические станковые гранатометы.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты ООС недалеко от Славного и Луганского, применяя ручные противотанковые гранатометы,стрелковое оружие и запрещенные минскими соглашениями артсистемы калибра 122 мм.



«За текущие сутки потерь среди наших защитников нет», — добавили в штабе.