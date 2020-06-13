В Донецкой области подтвердились еще 9 случаев коронавируса

В Донецкой области лабораторно подтвердились еще девять случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.



«9 новых случаев Covid-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня: 4 в Краматорске, 3 в Славянске и 2 в Шаховский ОТГ. Среди инфицированных — 3 медработники (по одному в каждом из городов и в ОТГ)», — написал он.



Возраст заболевших от 23 до 70 лет.



По словам главы облгосадминистрации, один из случаев обнаружен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два — связанные с пребыванием за границей (в России и Беларуси). Еще одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония. Остальные — это круг лиц, в которых наличие вируса подтвердили ранее.