На КПВВ «Марьинка» ночью от сердечного приступа умер мужчина

У КПВВ «Марьинка» ночью 12 июня от сердечного приступа скончался мужчина 1961 года рождения. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.



«Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке», говорится в сообщении.



По данным миссии, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения с 10 июня. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой на попасть на следующий день на территорию, контролируемую группировкой «ДНР». Через несколько часов он умер от сердечного приступа.



«Мы призываем всех вовлеченных по обе стороны от линии соприкосновения способствовать ее пересечению по гуманитарным причинам. Это было невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого», — подчеркнули в организации.

С 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Люди начали собираться у КПВВ с 6 утра, однако боевики отказались открывать пункты пропуска со своей стороны. В связи с этим, пересечение линии соприкосновения не началось.

Четыре человека остались ночевать в «нулевой» зоне из-за отказа боевиков открыть свои пункты пропуска.