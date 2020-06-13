На Луганщине нашли коронавирус у двух человек, которые контактировали с заболевшими

В Луганской области коронавирус обнаружен у двух человек в Новопсковском районе. Это члены семьи, которые контактировали с заболевшими и были на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, поэтому инфицированные находятся на амбулаторном лечении.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 56 человек. Из них выздоровели — 46, лечатся — 10, двое в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», восемь — амбулаторно.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 июня в Украине 30506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая.