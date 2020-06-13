В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом и три летальных случая — мужчина в возрасте 71 лет и женщины в возрасте 67 и 65 лет. Об этом сообщает так называемый «минздрав ДНР».



Отмечается, что все положительные результаты обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Кроме этого, среди новых случаев инфицирования - три медицинских работника.



Утверждается, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



По состоянию на 13 июня группировка «ДНР» признает 827 случаев инфицирования COVID-19, из них 580 пациентов на лечении, 209 человек выписаны, летальных случаев — 38.