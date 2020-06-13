В Центре образования предлагают пройти пробное ВНО дома онлайн

Пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).



«Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник», — говорится в сообщении.



Учитывая сложившуюся ситуацию, УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом:



- 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

- выполнить задание тестовой тетради;

- до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

- получить свой результат за тестирование.



«Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня», — сказано в сообщении.



Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание 4-х популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.



12 июня Кабмин внес изменения в постановление № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер», которой установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года.



В соответствии с утвержденными изменениями, пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления № 392 исключено слово «пробное»).