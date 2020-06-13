Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа

Украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посетила Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус. Об этом в комментарии сайту «КиевVласть» сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников.



«Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты», — сказал он.



Резников отметил, что сдает такой тест после каждой поездки. Вице-премьер сообщил, что «чувствует себя нормально».



По информации агентства «Интерфакс-Украина», члены украинской делегации сдавали тесты на коронавирус и после визита в Минск 11 июня, и после поездки в Берлин 2 июня. После Берлина тесты у всех были отрицательными.

Жена президента Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. По ее словам, ее муж и дети тоже прошли тестирование — их результаты отрицательные. В связи с этим Зеленский переходит на особый режим работы.