В Донецкой области коронавирусом заразились еще два человека

Два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 были выявлены в Донецкой области за минувшие сутки, 13 июня. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



Оба случая были подтверждены у медработников в Дружковке. Инфицированы 45-летняя женщина и 54-летний мужчина. Отмечается, что они лечатся амбулаторно.



Таким образом, всего на Донетчине подтверждено 292 случая COVID-19. Из них 143 человека выздоровели, а 6 — умерли. На лечении остается 143 человека.

У властей нет точных данных о ситуации на неподконтрольной части Донецкой области.



Группировка «ДНР» подтверждает 827 случаев инфицирования COVID-19. Из них 580 пациентов на лечении, 209 человек выписаны, летальных случаев — 38.