Один военный погиб, еще двое ранены за сутки в зоне ООС

Один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил.



В субботу боевики 15 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Луганского, Калининского, Горловки, Попасной, Троицкого, Новозвановки, Пищевика, Екатериновки, Авдеевки, Новотроицкого, Славного и Старогнатовки.