В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих и один работник ВСУ в Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 10:00 14 июня коронавирусом в ВСУ болеет 171 человек, еще 174 человека выздоровели и четверо скончались.