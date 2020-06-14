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Кулеба: Выборы в ОРДЛО зависят от прогресса в Минском процессе

14 июня 2020, 16:26

Кулеба: Выборы в ОРДЛО зависят от прогресса в Минском процессе

Проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО) будет зависеть от реализации Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя возможность проведения голосования в ОРДЛО осенью этого года.

«Это будет зависеть от того, как будет развиваться Минский процесс. Но никаких выборов под дулами автоматов не будет», — сказал он в интервью «Укринформу».

Вместе с тем он отметил: «Минск еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».

Министр заверил, что на выборах в ОРДЛО «военные преступники не смогут реализовать себя в новой реальности».

«Но я могу гарантировать на сто процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», — добавил Кулеба.

Украинская сторона впервые пригласила в ТКГ представителей ОРДЛО из числа вынужденных переселенцев. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан. Киев ввел их как альтернативу представителям «ДНР» и «ЛНР», которые участвуют в заседаниях.

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