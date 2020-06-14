«ДНР» снижает уровень боевой готовности

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о снижении боевой готовности подразделений «народной милиции» с 15 июня.



В заявлении Пушилина на его сайте отмечается, что такое решение принято «с учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая».



3 июня о снижении боеготовности объявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Вечером 19 мая Пасечник заявил о приведении подразделений «ЛНР» в полную боеготовность. На следующий день аналогичное заявление сделал глава «ДНР» Денис Пушилин. Главы группировок обвинили Украину в обстрелах.



На обвинение Пасечника 20 мая отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал: «Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам».



Также Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.