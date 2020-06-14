Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю

14 июня 2020, 22:06

Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию 11 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 29 070 человек, суточный прирост составил 689 инфицированных. На подконтрольной власти территории Донецкой области с начала пандемии выявлено 269 случаев заражения COVID-19, в том числе 23 — за прошедшие сутки. В Луганской области в общей сложности 54 случая.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 25 заболевших коронавирусом COVID-19, еще два человека скончались в результате болезни. Все положительные результаты на коронавирус были выявлены у контактировавших с заболевшими ранее. Всего «ДНР» подтверждает 775 случаев заболевания коронавирусом.

Группировка «ЛНР» не сообщала о новых случаях инфицирования коронавирусом с 5 июня. На тот момент на подконтрольной боевикам территории признавали 429 случаев заболевания.

По меньшей мере три из восьми мест обсервации в Луганской области существуют только на бумаге, а большинство действующих баз находятся в плохом техническом состоянии и нарушают санитарные нормы, сообщают в благотворительном фонде «Восток SOS» по результатам мониторинга 2 — 19 мая.

Минздрав Украины готовиться к ужесточению карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство намерено сохранить режим адаптивного карантина, но готово усилить ограничения, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 10 и более областях критически ухудшится.

Лаборатория в Славянске получила оборудование, которое позволит ей делать вдвое больше ПЦР-тестов на коронавирус.

Политика

В работе Трехсторонней контактной группы объявлен технический перерыв до понедельника, 15 июня. Ожидается, что будет продолжено обсуждение открытия КПВВ и формата их работы.

Общество

Четыре человека остались ночевать между украинским КПВВ и пунктом пропуска группировки «ДНР» из-за отказа боевиков открыть пункты пропуска.

Горняки шахты «Комсомольская» в подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците продолжают подземную забастовку почти неделю. 10 июня они объявили голодовку, перейдя на хлеб и воду.

Боевые действия

СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка в результате обстрела 4 мая.

Миссия ОБСЕ вновь зафиксировала грузовые автомобили в подконтрольных боевикам районах, расположенным на границе с РФ на участке, где отсутствуют пункты пропуска.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
18:57
«ДНР» снижает уровень боевой готовности
10:28
«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833
21:50
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
15:49
Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность
12:08
В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:53
В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров
15:00
«ЛНР» почти неделю не публикует статистику заболеваемости коронавирусом
12:43
Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе утром и вечером
12:11
«ДНР» решила праздновать день России
11:14
«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
все новости
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
18:57
«ДНР» снижает уровень боевой готовности
18:05
Боевики 7 раз открывали огонь с начала суток
16:26
Кулеба: Выборы в ОРДЛО зависят от прогресса в Минском процессе
13:53
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время мониторинга на Донетчине
11:45
В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая коронавируса
10:28
«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833
09:30
«Станицу Луганскую» вчера пересекли 120 человек
09:19
Один военный погиб, еще двое ранены за сутки в зоне ООС
09:14
В Украине выявили 648 заболевших коронавирусом за сутки
08:19
В Донецкой области коронавирусом заразились еще два человека
21:50
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
16:58
Кабмин отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев
все новости
ВИДЕО
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
13 июня, 21:50
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
13 июня, 17:17
Диалог на Донбассе: как решать конфликты ►
12 июня, 17:04

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция