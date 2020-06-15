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На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрела

15 июня 2020, 08:22

На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрела

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, обстрелы велись по украинским позициям вблизи Луганского, Орехово, Травневго, Хутора Вольного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Песок.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ из "дежурных огневых средств". По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного боевика.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики огонь не открывали.

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