На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрела

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие 15 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.



В частности, обстрелы велись по украинским позициям вблизи Луганского, Орехово, Травневго, Хутора Вольного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Песок.



В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ из "дежурных огневых средств". По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного боевика.



Отмечается, что с начала текущих суток боевики огонь не открывали.