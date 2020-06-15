Месть за Ил-76: украинская власть взяла ответственность за гибель командира боевиков «ЛНР»

Смерть в результате взрыва «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб. Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.



Он отметил, что, боевик Анащенко был причастен к катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском 14 июня 2014 года. Тогда в результате атаки погибли 49 военных. «Именно этот предатель [Анащенко] в июне 2014 командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты за нашим транспортником», — подчеркнул Шевченко.



По его словам, подрыв командира боевиков 4 февраля 2017 года стал местью Украинского государства.



Спикер МВД отметил, что это была операция украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев.