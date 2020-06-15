В ВСУ за сутки выявили один случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлен один новый случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Диагноз подтвердился у военнослужащего в Киеве. Он находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ». Состояние его здоровья удовлетворительное.



По состоянию на 15 июня коронавирусом в ВСУ болеет 172 человека, еще 174 человека выздоровели с начала пандемии, четверо скончались.

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса COVID-19.