Кабмин предлагает «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу

Правительство выступило за «модернизацию диалога» с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе при поддержке международных партнеров. Об этом говорится в обновленном проекте программы деятельности Кабинета министров.



Также предлагается создать «отдельную диалоговую платформу высокого уровня» относительно Крыма и города Севастополя.



В документе отмечается, что для освобождения и дальнейшей реинтеграции оккупированных территорий необходимы системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала Вооруженных сил, других военных формирований, спецслужб, разведывательных органов. Также указана необходимость развития системы территориальной обороны.

12 июня Кабмин утвердил доработанный вариант программы своей деятельности на год. В целом программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создания условий развития для бизнеса.



Планируется, что программа правительства будет рассмотрена на заседании Верховной Рады 18 июня.



Парламент 4 июня отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. Депутаты раскритиковали представленный проект документа, сравнив его со «школьным рефератом».



Принятие программы правительства даст ему годовой иммунитет от отставки.