На КПВВ «Марьинка» боевики уже четыре дня не пропускают двух людей

В районе КПВВ «Марьинка» уже четверо суток перед блокпостом боевиков находятся два человека из-за того, что им не позволяют проехать домой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



В ведомстве отметили, что при необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы вернуть на контролируемую территорию этих людей. Однако сегодня желающих пересечь КПВВ не было.



На КПВВ «Станица Луганская» 15 июня пять человек пошли в сторону оккупированной территории, однако впоследствии они вернулись, поскольку боевики отказали им в пропуске.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию соприкосновения.