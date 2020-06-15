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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня

15 июня 2020, 23:24

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса. Суточный показатель заражений последние пять дней превышает 600 человек. Всего в Украине выявлено 31 810 случаев коронавируса, из них 14 253 человека выздоровели, а 901 умер.

На подконтрольной власти территории Донецкой области с начала пандемии выявлено 334 случая заражения, в том числе 42 - за прошедшие сутки. Это новый антирекорд в регионе.

Также стало известно о смерти 72-летней жительницы села Покровское под Бахмутом. У женщины после смерти обнаружили коронавирус.

В Луганской области количество инфицированных увеличилось до 57. Новый инфицированный - житель Миловского района, ранее вернулся из России и находился на самоизоляции. За ним установлен медико-санитарный надзор. Медики уже определили круг его контактных лиц.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки не проводились исследования на коронавирус. Об этом заявили в так называемом «минздраве» группировки.

Группировка «ЛНР» уже более недели не публикует данные о ситуации с заболеванием COVID-19.

Кабмин вскоре определит, при каких обстоятельствах регионы смогут делать определенные карантинные ограничения жестче в случае ухудшения эпидемической ситуации.

В Донецкой области могут усилить карантин, если сохранится тенденция к росту количества заражений.

Политика

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе в ходе сегодняшнего онлайн-заседания заявили о необходимости полного восстановления украинской юрисдикции в отдельных районах Донбасса.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию соприкосновения.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

Общество

Боевики продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов «Марьинка» и «Станица Луганская» на Донбассе. В районе КПВВ «Марьинка» боевики уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, отказывают им в проезде.

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