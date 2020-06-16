Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 854 случаях коронавируса и 43 умерших

16 июня 2020, 10:32

«ДНР» сообщила о 854 случаях коронавируса и 43 умерших

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 21 случай заболевания коронавирусом. Пятеро ранее заболевших умерли: мужчины в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна — в возрасте 54 лет.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

Уточняется, что один случай заболевания выявлен у прибывшего из России. Другие положительные результаты на коронавирус зафиксированы контактировавших с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников.

Также за сутки было выписано 8 выздоровевших.

Всего «ДНР» подтверждает 854 случаев COVID-19. Из них выписаны — 217 человек, летальных случаев — 43. На лечении остается 594 пациента.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:32
«ДНР» сообщила о 854 случаях коронавируса и 43 умерших
10:04
В оккупированных Ровеньках на карантине — более 300 человек
09:20
«Газпром» прекратил сообщать о поставках газа «Л-ДНР»
09:08
В ОБСЕ подтвердили сообщение о ранении мужчины в Зайцево
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
17:42
«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
12:54
«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19
11:49
Лазебная: У Киева нет данных о 150 тысячах пенсионеров в ОРДЛО
11:04
«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк
10:14
В ОРДО не проводили исследования на COVID-19 за минувшие сутки
09:08
За сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
18:57
«ДНР» снижает уровень боевой готовности
10:28
«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833
21:50
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
все новости
10:32
«ДНР» сообщила о 854 случаях коронавируса и 43 умерших
10:21
На Луганщине количество инфицированных COVID −19 выросло до 60
10:09
Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса
10:04
В оккупированных Ровеньках на карантине — более 300 человек
09:20
«Газпром» прекратил сообщать о поставках газа «Л-ДНР»
09:08
В ОБСЕ подтвердили сообщение о ранении мужчины в Зайцево
08:52
За сутки в Украине выявили 666 заразившихся коронавирусом
08:15
В ходе обстрелов на Донбассе получили ранения 4 украинских военных
07:52
В Донецкой области подтвердили еще четыре случая коронавируса
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
22:34
Кириленко: В Донецкой области могут усилить карантин
21:29
В Краматорске нашли похищенный в 2015 году БТР
20:47
В поселке на Луганщине нашли российские противопехотные мины
19:19
Что означает появление новых лиц в переговорах по Донбассу ►
17:53
В ОБСЕ призвали продолжить работу над возобновлением пересечения линии соприкосновения
все новости
ВИДЕО
Что означает появление новых лиц в переговорах по Донбассу ►
15 июня, 19:19
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
13 июня, 21:50
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
13 июня, 17:17

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция