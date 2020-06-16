Боевики не разрешили запустить миссии ОБСЕ беспилотник

Боевики не разрешили патрулю миссии ОБСЕ выполнить полет беспилотника 13 июня возле подконтрольного группировке «ДНР» села Мануйловка. Об этом сообщается в отчете миссии.



В ОБСЕ отметили, что формирование было оповещено о запуске аппарата заранее.



Кроме этого, беспилотники миссии подверглись глушению 6 июня при выполнении полетов вблизи неподконтрольных правительству Сентяновки (ранее Фрунзе) и Огульчанска Луганской области. А также между Авдеевкой и Новоселовкой на Донетчине.



Вечером 12 июня беспилотник СММ дальнего радиуса действия глушили возле Константиновки и Самсоново.