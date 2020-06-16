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Третьякова: Украина не обязана согласовывать работу КПВВ с ОРДЛО

16 июня 2020, 13:45

Третьякова: Украина не обязана согласовывать работу КПВВ с ОРДЛО

Представительница украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что Украина, как суверенное государство, не обязана согласовывать работу КПВВ с незаконными вооруженными формированиями.

«Была очень интересная реакция у той стороны. Они сказали, а почему вы с нами не согласовали. Вроде Украина, как суверенное государство, должно что-то согласовывать ... Украина сказала, что мы готовы принять людей... Готовы вы или нет — это ваше дело. Если вы готовы, то мы будем открывать поток. Мы обнародовали эту информацию заранее к переговорам, но оказалось, что мы теперь должны кому-то что-то. И в переговорах 60-70% времени мы обсуждали именно открытие», — сказала в эфире телеканала «Наш».

Третьякова отметила, что выработанные украинской стороной меры безопасности по предотвращению заражения коронавирусом на КПВВ связаны с тем, что Россия — в тройке стран с наибольшим числом заражений.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области.

Группировка «ЛНР» пропускает людей у Станицы Луганской лишь по спискам. Пропуск через КПВВ «Марьинка» боевики «ДНР» со своей стороны не осуществляют. 

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