Третьякова: Украина не обязана согласовывать работу КПВВ с ОРДЛО

Представительница украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что Украина, как суверенное государство, не обязана согласовывать работу КПВВ с незаконными вооруженными формированиями.



«Была очень интересная реакция у той стороны. Они сказали, а почему вы с нами не согласовали. Вроде Украина, как суверенное государство, должно что-то согласовывать ... Украина сказала, что мы готовы принять людей... Готовы вы или нет — это ваше дело. Если вы готовы, то мы будем открывать поток. Мы обнародовали эту информацию заранее к переговорам, но оказалось, что мы теперь должны кому-то что-то. И в переговорах 60-70% времени мы обсуждали именно открытие», — сказала в эфире телеканала «Наш».



Третьякова отметила, что выработанные украинской стороной меры безопасности по предотвращению заражения коронавирусом на КПВВ связаны с тем, что Россия — в тройке стран с наибольшим числом заражений.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области.



Группировка «ЛНР» пропускает людей у Станицы Луганской лишь по спискам. Пропуск через КПВВ «Марьинка» боевики «ДНР» со своей стороны не осуществляют.