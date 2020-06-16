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Рада хочет создать центры по разминированию при Минобороны и МВД

16 июня 2020, 14:36

Рада хочет создать центры по разминированию при Минобороны и МВД

Верховная Рада намерена создать центр противоминной деятельности при министерстве обороны и центр гуманитарного разминирования при министерстве внутренних дел.

Об этом идет речь в законопроекте № 2618, которым вносятся изменения в закон «О противоминной деятельности в Украине». Сегодня законопроект в первом чтении поддержали 273 народных депутата.

Документ также предусматривает исключение из закона положений о создании нового центра органа исполнительной власти (центра противоминных операций) и о создании новых органов с полномочиями, присущими центральным органам исполнительной власти.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила, что создание центров противоминной деятельности и гуманитарного разминирования на существующих фондах Минобороны и МВД позволит не тратить дополнительные средства из государственного бюджета.

Во время представления законопроекта она отметила, что Украина является одной из самых заминированных стран мира.

«По предварительным данным, с начала российской агрессии совокупная площадь заминированных районов составляет около 7 тысяч квадратных километров подконтрольной территории и около 14 тысяч квадратных километров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым», — рассказала Верещук.

Она привела данные, согласно которым за время конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах уже пострадало около 2500 лиц: погибло 977, ранено 1528 человек.

Верещук отметила, что за год действия закона о противоминной деятельности от мин и взрывоопасных предметов пострадал 101 человек, из которых 27 — дети.

«Международный опыт и предварительная оценка при существующем состоянии дел устанавливает для разминирования наших территорий срок 300 лет и больше 150 миллиардов гривен», — резюмировала депутат.

Верховная Рада восьмого сощыва 6 декабря 2018 года приняла закон «О противоминной деятельности в Украине». 25 апреля 2019 года в законопроект были внесены поправки в части донорского финансирования.

Положения закона о создании центра противоминной деятельности и центра гуманитарного разминирования до сих пор не реализованы на практике.

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