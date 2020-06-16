Кабмин планирует ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте

Кабинет Министров планирует инициировать усиление административной ответственности за неношение масок в помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Премьер-министр считает, что ослабление карантинных мероприятий воспринимается обществом как отмена карантина.



Шмыгаль отметил, что пока правительство видит незначительный, но рост количества подтвержденных случаев коронавируса. «Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас», — подчеркнул он.