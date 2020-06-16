Госкомиссия оставила закрытыми детские лагеря

Детские лагеря в Украине останутся закрытыми как минимум до 1 июля из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба правительства.



Также в Минздраве видят большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах.



Министр здравоохранения Максим Степанов выразил опасение, что дети будут приезжать в лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса.



Кроме того, в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.



«В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемической ситуации, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина», — отметил Степанов. Он добавил, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.



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