В Донецке назвали число разрушенных и поврежденных домов

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке в результате боевых действий было повреждено или разрушено более 9000 частных домов и более 2200 многоквартирных домов получили повреждения. Об этом сообщил глава «администрации» города Алексей Кулемзин в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».



По словам Кулемзина, силами управляющих компаний каждого района частичное восстановление было произведено «там, где не касалось конструктива». «Но восстановлением в глобальном смысле с 2015 года занимался трест "Донбасстрой"», — добавил он.



Кулемзин отметил, что с того времени отремонтировано домов было «крайне мало» и вопрос жилья «стоит очень остро». «Из 600 домов, которые мы только подали в заявку, выполнен ремонт в 400», — рассказал он.