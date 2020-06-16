«ЛНР» возобновила льготный проезд. Его отменяли из-за COVID-19

Группировка «ЛНР» возобновила льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий граждан, которые имеют на это право. Об этом сообщается на сайте «правительства».



Льготный проезд был отменен в конце марта из-за вспышки коронавируса.



«Согласно последнему докладу представителей министерства здравоохранения ЛНР, ситуация с распространением COVID-19 у нас имеет устойчивую тенденцию к снижению», — заявил «министр инфраструктуры и транспорта» Александр Басов.



При этом «ЛНР» уже больше недели не публикует актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом.