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«ЛНР» возобновила льготный проезд. Его отменяли из-за COVID-19

16 июня 2020, 18:51

«ЛНР» возобновила льготный проезд. Его отменяли из-за COVID-19

Группировка «ЛНР» возобновила льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий граждан, которые имеют на это право. Об этом сообщается на сайте «правительства».

Льготный проезд был отменен в конце марта из-за вспышки коронавируса.

«Согласно последнему докладу представителей министерства здравоохранения ЛНР, ситуация с распространением COVID-19 у нас имеет устойчивую тенденцию к снижению», — заявил «министр инфраструктуры и транспорта» Александр Басов.

При этом «ЛНР» уже больше недели не публикует актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом.

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