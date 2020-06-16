Верховный суд позволил пересмотреть решение о конфискации $1,5 млрд Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств компаний, связанных с беглым-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.



16 июня суд рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц «Aldoza Investments Limited», «Wonderbliss Ltd», «Opalcore Ltd», «Erosaria Ltd», «Akemi Management Limited», «Loricom Holding Group Ltd», «Foxtron Networks Limited», которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.



Верховный суд отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции«.



Таким образом, суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению Януковича.



В мае 2017 года апелляционный суд Донецкой области отказался открыть производство и рассмотреть апелляцию на приговор Краматорского городского суда от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина, который до этого признал, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха Сергея Курченко.



Весной 2017 года Кашкин рассказал следователям, что продал свои паспортные данные для использования компаниями, связанными с Курченко.



Признание Кашкина позволили конфисковать в доход государства 1,5 млрд долларов со счетов фирм, связанных с Курченко.



По данным опубликованного изданием засекреченного приговора Краматорского районного суда, по «делу о 1,5 миллиарда Януковича», Кашкин получал 2000 долларов ежемесячно за участие в преступной организации и отмывании ее доходов.



Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу же освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.