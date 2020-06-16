В Бахмуте за $140 тысяч заказали убийство бизнесмена и его семьи

В Бахмуте Донецкой области предотвращено заказное убийство бизнесмена и членов его семьи. Заказчик преступления задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника ищет исполнителей для убийства местного бизнесмена и его семьи.



«Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от 200 до 500 тысяч долларов США», — отметили в спецслужбе.



За исполнение преступление заказчик намеревался заплатить 140 тысяч долларов.



Правоохранители имитировали пытки и убийство бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего сообщили подозреваемому о «выполнении» заказа.



Правоохранители задержали заказчика на конспиративной квартире. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Следствие продолжается.