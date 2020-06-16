По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 16 мая на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 338 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской области — 60.



Пятеро человек скончались за минувшие сутки в отдельных районах Донетчины вследствие COVID-19. Еще 21 человек получил положительные результаты исследования на коронавирус, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 854 случая болезни.





Общество



С 1 июля «ДНР» планирует разрешить выезд на территорию России для получения российского паспорта. В то же время, впускать в отдельные районы Донецкой области с подконтрольной властям территории боевики будут только по спискам.



Украина не должна согласовывать работу КПВВ с боевиками, заявила представительница Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Галина Третьякова.



Офис генерального прокурора объявил бывшему «министру обороны ДНР», россиянину Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны.



Прокуратура Донецкой области начала расследование захвата зданий в Донецке членами «ДНР».



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