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Третьякова: Обмен пленными зависит от доступа МККК в тюрьмы боевиков

16 июня 2020, 23:18

Третьякова: Обмен пленными зависит от доступа МККК в тюрьмы боевиков

Обмен удерживаемыми лицами зависит от доступа представителей Международного комитета Красного Креста в отдельные районы Донбасса (ОРДЛО). Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, нардеп Галина Третьякова в комментарии «Интерфакс-Украина».

«В первую очередь, мы просили поддержки у родственников (пленных — прим.), чтобы они помогли нам давить на ту сторону, чтобы Международный комитет Красного Креста наконец-то проверил места удерживания. Потому что у нас есть информация о том, где содержат наших граждан, но нам дают информацию, что они находятся «в розыске», — заявила она.

МККК до сих пор не получил доступ в места удержания в ОРДЛО, несмотря на договоренности парижского саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года.

«Сегодня это один из основных камней преткновения в процессе взаимного освобождения. У нас есть определенное количество людей, которых там удерживают, но та сторона нам их не подтверждает», — сказала Третьякова.

По ее словам, группировки «ДНР/ЛНР» ставили взаимные списки на освобождение лиц в качестве условия открытия КПВВ со своей стороны. С 10 июня украинская сторона возобновила пропуск лиц через КПВВ «Марьинка» и «Станицу Луганскую», однако боевики блокируют пересечение линии соприкосновения.

Нардеп подчеркнула, что Украина готова принимать людей по гуманитарным соображениям, готова и с точки зрения банковских учреждений, чтобы люди могли получить пенсию, и об этом проинформировали «ту сторону».

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Обмен пленными Трехсторонняя контактная группа

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