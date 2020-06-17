На Донбассе пострадал украинский военный при обстреле

За минувшие сутки пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



Отмечается, что обстрелам подверглись позиции украинских военных у населенных пунктов: Новозвановка, Крымское, Новоолекандровка, Орехово, Авдеевка, Марьинка, Пищевик.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили одного боевика.



С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По военным у Луганского боевики задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет, подытожили в штабе ООС.