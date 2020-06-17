Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли во время мониторинга в ОРДО

Беспилотники СММ ОБСЕ трижды обстреляли во время пролета над подконтрольными боевикам районами Донецкой области (ОРДО). Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, БПЛА СММ обстреляли во время пролета вблизи участка разведения в Петровском. Наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к востоку. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА.



Осуществляя полет беспилотника возле неподконтрольной властям Ясиноватой, наблюдатели слышали 22 выстрела и очереди из стрелкового оружия в направлении БПЛА.



Тридцать выстрелов из стрелкового оружия прозвучало в сторону беспилотника СММ во время мониторинга вблизи Каштанового. Огонь по БПЛА продолжался, когда команда СММ начала

возвращение аппарата



Во всех случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули районы обстрелов.