Глава МИД Украины рассказал, что мешает переговорам с Россией по Донбассу

Главной проблемой на пути прогресса в рамках минского и нормандского форматов является вопрос «прямого диалога» с группировками «ДНР» и «ЛНР», который Россия требует от Украины. Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Главный камень преткновения, который сдерживает прогресс [переговоров в "нормандском формате"] — это проблема "прямого диалога". Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", а Украина категорически настаивает, что будет разговаривать только с Российской Федерацией. Пока этот вопрос не будет так или иначе решен, будет чрезвычайно сложно искать общие знаменатели», — объяснил он.



В то же время министр считает, что Украине стоит продолжать переговоры. «Ситуация, которой нельзя допустить — это замораживание всего этого и ситуация, когда вообще ничего не будет происходить», — добавил Кулеба.



В то же время Кулеба считает, что Украине стоит продолжать переговоры. «Ситуация, которой нельзя допустить — это замораживание всего этого и ситуация, когда вообще ничего не будет происходить», — отметил министр.

Лидеры «нормандской четверки» — президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Большая часть парижских договоренностей до сих пор не выполнена.