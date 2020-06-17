На Луганщине усилили карантин в учреждениях культуры

В Луганской области усилили карантинные ограничения в учреждениях культуры и государственный надзор за соблюдением карантина в других заведениях. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.



Согласно внесенным изменениям, разрешена «деятельность учреждений культуры, в частности, с приемом посетителей по решению владельца, кроме деятельности кинотеатров, в том числе проведение культурных мероприятий» при условии контроля за пребыванием не более чем одного человека на 5 квадратных метров площади помещения, где проводится мероприятие, и соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 метра.



Кроме того, комиссия решила, что главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области и полиции области следует усилить государственный надзор за соблюдением санитарных норм в парикмахерских и салонах красоты, дошкольных и заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, гостиницах и на рынках.

За минувшие сутки на Луганщине выявили шесть заболевших коронавирусом. За все время было выявлено 66 случаев COVID-19.