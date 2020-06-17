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СБУ отчиталась о задержании группы неонацистов во главе с россиянином

17 июня 2020, 12:56

СБУ отчиталась о задержании группы неонацистов во главе с россиянином

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность неонацистской группировки, которую возглавлял гражданин России. Об этом сообщает пресс-центр пресс-службы.

Отмечается, что следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.

По данным следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовых убийств.

«Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ», — отмечается в сообщении.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги «Третьего рейха», оружие, патроны, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

СБУ продолжает досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей ячейки.

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