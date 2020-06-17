Ермак назвал «корявой» часть работы по платформе Сивохо

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что многое при запуске «Национальной платформы примирения и единства» Сергея Сивохо было сделано «очень коряво». Об этом он заявил в интервью LB.ua.



Ермак отметил, что не имел к созданию платформы никакого отношения.



«Это была личная инициатива Сережи Сивохо. Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам», — сказал глава Офиса президента.



На уточняющий вопрос, кем было сделано «коряво», Ермак ответил, что не знает. «Я даже не знаю, кто в этом участвовал. Мне кажется, он искренен в своем желании. Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму», — добавил он.



Также он считает, что «важно думать над тем, как ты говоришь». «В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте примиряться" — это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла», — подчеркнул Ермак.



Глава ОПУ отметил, что сейчас Сивохо сотрудничает с министерством реинтеграции и выразил надежду, что «его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло». «Думаю, разогретое общество неправильно восприняло некоторые вещи и навесило на него обвинения несправедливо», — добавил он.



Ермак отметил, что не согласен со многими вещами, которые делал Сивохо. «Их со мной попросту не согласовывали. Обо всем я узнавал из средств массовой информации», — сказал он. Глава ОПУ подчеркнул, что не знает, с кем Сивохо согласовывал свои действия.