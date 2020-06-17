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«ДНР» ограничит движение в центре Донецка из-за репетиции парада 18 июня

17 июня 2020, 14:24

«ДНР» ограничит движение в центре Донецка из-за репетиции парада 18 июня

Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено в первой половине дня 18 июня в связи с репетицией перенесенного военного парада ко Дню победы. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».

Отмечается, с 6:00 до 13:00 в центре города будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.

Уточняется, что движение будет перекрыто по улице Артема — от проспекта Богдана Хмельницкого до проспекта Садовый, по улице Постышева — от проспекта Садовый до проспекта Театральный, по бульвару Пушкина — от бульвара Шевченко до проспекта Комсомольского. Также частично будет закрыт проезд по бульвару Шевченко, проспектам Комсомольский, Гринкевича, Гурова, Театральный.

Ранее репетиции парада проходили на плацу.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса. 

После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».

По состоянию на 17 июня в «ДНР» признают 889 случаев заболевания коронавирусом. Из них 241 человек выздоровел, 45 скончались.

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