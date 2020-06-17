У Зеленского создали новый закон об «особом статусе» Донбасса

Офис президента подготовил новый законопроект об «особом статусе» отдельных районов Донбасса с имплементированной в него «формулой Штайнмайера». Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак в интервью LB.ua.



«Сегодня мы представили первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера», — сказал Ермак.



По его словам, законопроект будут обсуждать с представителями Донбасса, которых украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ввела в свой состав.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и Трехсторонней контактной группой.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.