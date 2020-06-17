Российской телеведущей Варнаве разрешили въезд в Украину. Она выступала в Крыму

Российской телеведущей и шоувумен Екатерине Варнаве разрешен въезд в Украину в связи с исключением ее из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.



В ведомстве объяснили, что согласно части 5 статьи 15 закона «О кинематографии», Минкуль составляет перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, исключительно на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.



13 марта Минкульт получил письмо от СБУ, в котором говорилось об исключении Варнавы из «черного списка».



«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления», — говорится в сообщении.



В СБУ пока не прокомментировали данную ситуацию.

В марте 2017 года Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на 5 лет из-за выступления в аннексированном Крыму в 2016 году.



ООО «Новый канал» пытался в суде оспорить решение СБУ о внесении Варнавы в «черный список». 12 июня 2020 года Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск телеканала.