Один военный погиб на Донбассе с начала суток

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник открывал огонь вблизи Орехово, Луганского и Шум из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия», — сказано в сообщении штаба.



На всех трех участках режим «тишина» придерживался.