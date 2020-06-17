Резников: Украина разрабатывает концепцию переходного правосудия в ОРДЛО

Украина разрабатывает специальный механизм для переходного правосудия в отдельных районах Донбасса «ОРДЛО». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.



Он отметил, что переходное правосудие позволит восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления.



«Уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток», — заявил он.



«Мы будем инициировать закрепление на законодательном уровне простых и понятных процедур для отделения тех, кто совершал преступления, от тех, кто был заложником оккупационного режима», — добавил он.



Кроме того, Резников заявил, что идея закрепления в Конституции Украины любого формата «особого статуса» для ОРДЛО неприемлема и не рассматривается.